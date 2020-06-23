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Ученые нашли самое маленькое яйцо динозавра - фото

Ученые нашли самое маленькое яйцо динозавра - фото - Фото
Иллюстративное фото (скриншот видео Universal Citizen, YouTube)
23.06.2020, 18:25

Ученые полагают, что найденное яйцо принадлежало маленькому хищному динозавру, а не древней птице

Группа ученых из Университета Цукуба и Музея природы и человеческой деятельности Хиого обнаружила в Японии самое маленькое яйцо динозавра из найденных человеком. Об этом сообщает Kyodo News.

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Отмечается, что яйцо - окаменевшее, его примерный возраст – 100 – 100 млн лет. Размеры яйца составляют 4,5 на 2 сантиметра. Предполагаемый вес – 10 грамм.

Ученые предполагают, что яйцо принадлежало не древней птице, а маленькому тероподу – хищному ящеротазовому динозавру.

По словам членов группы, останки маленьких тероподов находят значительно реже, чем окаменелости их крупных сородичей, таких как, например, тиранозавр. Однако на исследуемом участке с 2015 по 2019 год было обнаружено четыре маленьких яйца и более 1300 разбросанных фрагментов яичной скорлупы.

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Открытие дает основания полагать, что в этом районе совместно гнездилось множество маленьких динозавров, отмечают ученые. Кохей Танака из Университета Цукуба надеется, что открытие "поможет пролить свет на то, как маленькие динозавры размножались и гнездились".

Ранее окаменелые яйца динозавров находили и в других местах, например, в Испании и Монголии. Большинство из них имеют длину от 5 до 7 сантиметров и весят около 30 грамм.

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Марк Сировой
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