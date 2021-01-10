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Катастрофа Boeing в Индонезии. Водолазы нашли обломки самолета и части тел

10.01.2021, 09:48
Катастрофа Boeing в Индонезии. Водолазы нашли обломки самолета и части тел - Фото
Обломки на предполагаемом месте крушения самолета в Индонезии (Фото - EPA - Bagus Indahono) (3)

Водолазы в Индонезии обнаружили обломки Boeing-737 авиакомпании Sriwijaya Air и части тел, вероятно, погибших пассажиров в Яванском море. Об этом сообщает AP.

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"Мы уверены, что именно здесь разбился самолет", – заявил командующий Воздушными силами Индонезии Хади Тьяджанто. Части самолета позволила обнаружить хорошая видимость в воде. 

По его словам, они нашли обломки фюзеляжа с регистрационными деталями самолета. Также из воды достали части тела, одежду и обрезки металла. Тьянджанто понадеялся, что сегодня погода на море позволит им продолжить поисковые работы. 

Глава ГСЧС Индонезии Багус Пурухито заявил, что они также зафиксировали аварийные сигналы, которые мог издавать бортовой регистратор самолета, сообщает Reuters.

Владислав Сердюк
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индонезия boeing-737 Sriwijaya Air

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