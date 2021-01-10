Катастрофа Boeing в Индонезии. Водолазы нашли обломки самолета и части тел

Водолазы в Индонезии обнаружили обломки Boeing-737 авиакомпании Sriwijaya Air и части тел, вероятно, погибших пассажиров в Яванском море. Об этом сообщает AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы уверены, что именно здесь разбился самолет", – заявил командующий Воздушными силами Индонезии Хади Тьяджанто. Части самолета позволила обнаружить хорошая видимость в воде.

По его словам, они нашли обломки фюзеляжа с регистрационными деталями самолета. Также из воды достали части тела, одежду и обрезки металла. Тьянджанто понадеялся, что сегодня погода на море позволит им продолжить поисковые работы.

Глава ГСЧС Индонезии Багус Пурухито заявил, что они также зафиксировали аварийные сигналы, которые мог издавать бортовой регистратор самолета, сообщает Reuters.

9 января в Индонезии потеряли связь с пассажирским самолетом Boeing-737 авиакомпании Sriwijaya Air через несколько минут после взлета.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.