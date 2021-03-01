"Катастрофический первый месяц". Трамп заявил, что Байден стал худшим президентом США

45-й президент США Дональд Трамп раскритиковал первый месяц работы Джо Байдена на посту главы государства, заявив, что тот опустил Соединенные Штаты "на последнее место". Об этом он заявил во время выступления на конференции во Флориде.

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"Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто не представлял себе, насколько плохи они будут и как далеко влево уйдут<...>У Джо Байдена был катастрофический первый месяц изо всех президентов современной истории [США], это правда. Его администрация доказала, что они против рабочих мест, семьи, энергетики, женщин, науки", – заявил Трамп.

По словам бывшего главы государства, всего за один месяц они ушли от "Америки на первом месте" до "Америки на последнем месте".

Также он подчеркнул, что если демократы будут настаивать на прекращении строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США, это может уничтожить рабочие места и привести к энергетической катастрофе.

27 декабря 2020 года Трамп назвал Байдена "фальшивым президентом" и сравнил США со страной третьего мира.

8 января 2021 года Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена.

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Дарья Мостовая

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