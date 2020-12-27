Трамп назвал Байдена "фальшивым президентом" и сравнил США со страной третьего мира

Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы в США были похожи на голосование в стране третьего мира, а избранный глава государства Джо Байден является "фейковым президентом". Об этом он написал в Twitter.

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По словам Трампа, один из военных, находящихся в Афганистане, сказал, ему, что выборы у афганцев прошли "намного безопаснее и организованнее, чем президентские выборы в США 2020 года".

"Наши выборы с их миллионами коррумпированных бюллетеней для голосования по почте были выборами страны третьего мира. Фальшивый президент!", – написал Трамп.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Избранным президентом стал Джо Байден. Вначале об этом объявили СМИ, а позже – и коллегия выборщиков.

21 декабря Трамп попросил Верховный суд пересмотреть итоги голосования в Пенсильвании, а спустя пять дней обвинил Верховный суд, ФБР и сенаторов в бездействии после выборов.

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Дарья Мостовая

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