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Казахстан прекращает выдачу электронных виз китайцам

Казахстан прекращает выдачу электронных виз китайцам - Фото
Фото: Jerome Favre/ЕРА
28.01.2020, 11:52

Казахстан ужесточает правила въезда в страну для китайцев

Из-за угрозы заражением китайским коронавирусом 2019-nCoV Казахстан прекращает выдачу электронных виз прибывающим в страну китайцам, а также будет требовать у всех граждан КНР, подающих заявление на визу, медицинскую справку о состоянии здоровья. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев, сообщает Deutsche Welle.

Казахстан также обратился к китайским властям с просьбой разрешить покинуть фактически находящийся на карантине город Ухань 98 казахстанским студентам.

В целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Казахстан в аэропортах страны усилен мониторинг рейсов, прибывающих из Китая, все пассажиры проходят сканирование тепловизором.

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казахстан коронавирус 2019-nCoV электронные визы
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