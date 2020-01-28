Коронавирус. ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранцев из Китая

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Всемирная организация здравоохранения не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с массовым распространением коронавируса. Об этом сообщает Синьхуа.

"Некоторые страны выразили желание отозвать граждан Китая, и ВОЗ не выступает за это. В нынешней ситуации мы должны сохранять спокойствие, и нет необходимости слишком остро реагировать. ВОЗ уверена в способности китайского правительства предотвращать и контролировать эпидемию", - отмечается в сообщении ВОЗ.

В то же время посольство Украины в Китае настоятельно советует украинцам при наличии возможности как можно быстрее выехать из Китая.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

По состоянию на вечер 27 января в Китае заразились 4515 человек, 106 умерли, 976 в критическом состоянии.

В Украине пока нет случаев этого заболевания. В СНБО определили, что делать.

Вирус постепенно распространяется по миру. ВОЗ оценила его опасность на глобальном уровне как "высокую". Пока нет вакцины, метода лечения или схемы, чтобы оперативно и точно проверить человека на наличие в 2019-nCoV.

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