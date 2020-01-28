Коронавирус. ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранцев из Китая

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с массовым распространением коронавируса. Об этом сообщает Синьхуа.
"Некоторые страны выразили желание отозвать граждан Китая, и ВОЗ не выступает за это. В нынешней ситуации мы должны сохранять спокойствие, и нет необходимости слишком остро реагировать. ВОЗ уверена в способности китайского правительства предотвращать и контролировать эпидемию", - отмечается в сообщении ВОЗ.
В то же время посольство Украины в Китае настоятельно советует украинцам при наличии возможности как можно быстрее выехать из Китая.
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