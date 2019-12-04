Ким Чен Ын снова проехался на белом коне, но уже не сам: фото

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь поднялся на священную гору верхом на белом коне, но уже вместе с женой и военными. Об этом сообщает Reuters.

Целью этой прогулки верхом на лошадях было "поднятие революционного духа" граждан.

Ким Чен Ын предупредил США, что до конца года следует возобновить зашедшие в тупик переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи. В противном случае Северная Корея пойдет по неопределенному "новому пути".

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