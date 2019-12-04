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Ким Чен Ын снова проехался на белом коне, но уже не сам: фото

Ким Чен Ын снова проехался на белом коне, но уже не сам: фото - Фото
Фото: KCNA
04.12.2019, 15:46

Лидер Северной Кореи второй раз за два месяца посетил священную гору Пектусан верхом на белом коне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь поднялся на священную гору верхом на белом коне, но уже вместе с женой и военными. Об этом сообщает Reuters

Целью этой прогулки верхом на лошадях было "поднятие революционного духа" граждан. 

Ким Чен Ын предупредил США, что до конца года следует возобновить зашедшие в тупик переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи. В противном случае Северная Корея пойдет по неопределенному "новому пути".

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ким чен ын северная корея гора белый конь
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