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Кипр расширил список вакцин от коронавируса, позволяющих беспрепятственно въехать в страну

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 16:47
Кипр расширил список вакцин от коронавируса, позволяющих беспрепятственно въехать в страну - Фото
Вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Фото: EPA-EFE/Johan Nilsson)

Кипр расширил перечень вакцин против коронавируса, получив полный курс которых, украинские туристы могут беспрепятственно въехать в страну. Об этом сообщает посольство Украины в Республике Кипр.

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Правительство Кипра расширило список вакцин от COVID-19, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующими органами Украины, являются основанием для беспрепятственного пересечения границы республики.

В список вошли вакцины:

Janssen / Johnson & Johnson Vaccine,

Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca),

Pfizer-BioNTech Vaccine,

Moderna Vaccine,

Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine,

Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine,

Sinovac (CoronaVac) Vaccine,

AstraZeneca-Covishield,

AstraZeneca-SKBio.

Читайте также: Реальный эффект от вакцинации. Менее 0,01% полностью привитых в США получили тяжелый ковид

Наталия Медведева
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