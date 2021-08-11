Кипр расширил список вакцин от коронавируса, позволяющих беспрепятственно въехать в страну
Кипр расширил перечень вакцин против коронавируса, получив полный курс которых, украинские туристы могут беспрепятственно въехать в страну. Об этом сообщает посольство Украины в Республике Кипр.
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Правительство Кипра расширило список вакцин от COVID-19, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующими органами Украины, являются основанием для беспрепятственного пересечения границы республики.
В список вошли вакцины:
Janssen / Johnson & Johnson Vaccine,
Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca),
Pfizer-BioNTech Vaccine,
Moderna Vaccine,
Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine,
Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine,
Sinovac (CoronaVac) Vaccine,
AstraZeneca-Covishield,
AstraZeneca-SKBio.
- С 21 июля в Украине вакцинация от коронавируса доступна всем желающим взрослым.
- 29 июля Кипр усилил правила въезда для украинцев, которые не вакцинированы от коронавируса.
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