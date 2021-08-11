Кипр расширил список вакцин от коронавируса, позволяющих беспрепятственно въехать в страну

Кипр расширил перечень вакцин против коронавируса, получив полный курс которых, украинские туристы могут беспрепятственно въехать в страну. Об этом сообщает посольство Украины в Республике Кипр.

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Правительство Кипра расширило список вакцин от COVID-19, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующими органами Украины, являются основанием для беспрепятственного пересечения границы республики.

В список вошли вакцины:

Janssen / Johnson & Johnson Vaccine,

Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca),

Pfizer-BioNTech Vaccine,

Moderna Vaccine,

Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine,

Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine,

Sinovac (CoronaVac) Vaccine,

AstraZeneca-Covishield,

AstraZeneca-SKBio.

С 21 июля в Украине вакцинация от коронавируса доступна всем желающим взрослым.

29 июля Кипр усилил правила въезда для украинцев, которые не вакцинированы от коронавируса.

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Наталия Медведева

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