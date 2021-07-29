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Кипр ужесточает правила въезда для невакцинированных украинцев

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 14:03
Кипр ужесточает правила въезда для невакцинированных украинцев - Фото
Кипр (фото - Depositphotos.com)

Кипр усиливает правила въезда для украинцев, которые не вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает верифицированный Минздравом Telegram-канал Коронавирус_инфо.

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Сообщается, что с этой неделе невакцинированные от COVID-19 пассажиры должны иметь при себе негативный результат ПЦР-теста (сделанный за 72 часа) и пройти после прилета повторный ПЦР-тест. До получения результата (три часа) прибывшие на Кипр остаются на самоизоляции.

Вакцинированные пассажиры могут въезжать без тестов, если у них есть международный сертификат о вакцинации. При этом не признается вакцина COVISHIELD, которую использовали весной в Украине.

Детальные правила въезда на Кипр можно посмотреть на портале Trip Advisor от Министерства иностранных дел.

Читайте также: Кабмин ужесточил правила въезда в Украину: у вакцинированных будут преимущества

Читайте также: Коронавирус. В Киеве, Харьковской и Луганской областях угрожающая тенденция – главсанврач

Марк Сировой
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граница кипр вакцина коронавирус COVID-19
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