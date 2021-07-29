Кипр ужесточает правила въезда для невакцинированных украинцев

Кипр усиливает правила въезда для украинцев, которые не вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает верифицированный Минздравом Telegram-канал Коронавирус_инфо.

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Сообщается, что с этой неделе невакцинированные от COVID-19 пассажиры должны иметь при себе негативный результат ПЦР-теста (сделанный за 72 часа) и пройти после прилета повторный ПЦР-тест. До получения результата (три часа) прибывшие на Кипр остаются на самоизоляции.

Вакцинированные пассажиры могут въезжать без тестов, если у них есть международный сертификат о вакцинации. При этом не признается вакцина COVISHIELD, которую использовали весной в Украине.

Детальные правила въезда на Кипр можно посмотреть на портале Trip Advisor от Министерства иностранных дел.

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15 июля Совет Европейского Союза рекомендовал государствам-членам отменить ограничения на поездки для граждан Украины.

По состоянию на 26 июля, границы для украинцев открыли 14 стран ЕС.

С 21 июля в Украине вакцинация от коронавируса доступна всем желающим взрослым.

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Марк Сировой

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