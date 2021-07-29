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Коронавирус. В Киеве, Харьковской и Луганской областях угрожающая тенденция – главсанврач

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 10:21
Коронавирус. В Киеве, Харьковской и Луганской областях угрожающая тенденция – главсанврач - Фото
Игорь Кузин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Киеве, Харьковской и Луганской областях сложилась угрожающая тенденция с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью Украинской правде главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Кузин говорит, что пока в Украине в целом нет признаков вспышки заболеваемости COVID-19: ситуация спокойная – и ее надо использовать для вакцинации.

"По итогам нескольких прошлых дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области", – сказал Кузин.

За прошедшие сутки в Киеве выявили 195 заболевших COVID-19 (первое место по Украине), в Харьковской области – 70, в Луганской – 22.

По его словам, в столице и этих двух областях необходимо усилить систему выявления и изоляции контактных лиц. Также надо убедиться, что на уровне общин (ОТГ) применяют адекватные противоэпидемические меры.

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Главсанврач отметил, что Украина продолжит использовать систему адаптивного карантина, а введение жестких ограничений будет зависеть от темпов, с которыми люди будут приходить на вакцинацию.

"На самом деле многие страны показывают, что при достаточном уровне охвата вакцинацией им удалось или вовсе отменить карантин, либо значительно сократить летальность и даже заболеваемость", – объяснил Кузин.

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Марк Сировой
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киев луганская область минздрав харьковская область коронавирус Игорь Кузин COVID-19
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