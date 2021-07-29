Коронавирус. За сутки в Украине выявили более 800 новых заболевших

Вчера, 28 июля, в Украине выявили 846 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 717), выздоровели 510 пациентов (днем ранее – 459). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 60 детей и 41 медик. Госпитализированы 480 человек (сутками ранее – 507), 25 пациентов умерли (сутками ранее – 15).

Официально за 28 июля сделаны 42 504 теста на коронавирус (46 244 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 19 582, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 7962, экспресс-тестов на антиген – 14 960.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 250 907 заболевших COVID-19, из них 2 185 849 выздоровели, 52 916 человек умерли. Проведено более 11,3 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Одесской областях:

Киев – 195 заболевших за сутки;

Харьковская область – 70;

Донецкая – 66;

Запорожская – 56;

Одесская – 56;

Винницкая – 41;

Сумская – 39;

Днепропетровская – 34;

Херсонская – 34;

Киевская – 29;

Львовская – 28;

Луганская – 22;

Николаевская – 22;

Хмельницкая – 21;

Житомирская – 19;

Черниговская – 18;

Полтавская – 16;

Черкасская – 16;

Черновицкая – 16;

Ровенская – 15;

Закарпатская – 10;

Кировоградская – 10;

Ивано-Франковская – 8;

Тернопольская – 4;

Волынская – 1.

Читайте также: Враги науки и вакцинации. Откуда берутся и на кого работают украинские антипрививочники

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.