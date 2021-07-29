UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. За сутки в Украине выявили более 800 новых заболевших

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 08:16
Коронавирус. За сутки в Украине выявили более 800 новых заболевших - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 28 июля, в Украине выявили 846 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 717), выздоровели 510 пациентов (днем ранее – 459). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 60 детей и 41 медик. Госпитализированы 480 человек (сутками ранее – 507), 25 пациентов умерли (сутками ранее – 15).

Официально за 28 июля сделаны 42 504 теста на коронавирус (46 244 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 19 582, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 7962, экспресс-тестов на антиген – 14 960.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 250 907 заболевших COVID-19, из них 2 185 849 выздоровели, 52 916 человек умерли. Проведено более 11,3 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Одесской областях:

Киев – 195 заболевших за сутки;
Харьковская область – 70;
Донецкая – 66;
Запорожская – 56;
Одесская – 56;
Винницкая – 41;
Сумская – 39;
Днепропетровская – 34;
Херсонская – 34;
Киевская – 29;
Львовская – 28;
Луганская – 22;
Николаевская – 22;
Хмельницкая – 21;
Житомирская – 19;
Черниговская – 18;
Полтавская – 16;
Черкасская – 16;
Черновицкая – 16;
Ровенская – 15;
Закарпатская – 10;
Кировоградская – 10;
Ивано-Франковская – 8;
Тернопольская – 4;
Волынская – 1.

Читайте также: Враги науки и вакцинации. Откуда берутся и на кого работают украинские антипрививочники

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 