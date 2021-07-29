Коронавирус. За сутки в Украине выявили более 800 новых заболевших
Вчера, 28 июля, в Украине выявили 846 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 717), выздоровели 510 пациентов (днем ранее – 459). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 60 детей и 41 медик. Госпитализированы 480 человек (сутками ранее – 507), 25 пациентов умерли (сутками ранее – 15).
Официально за 28 июля сделаны 42 504 теста на коронавирус (46 244 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 19 582, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 7962, экспресс-тестов на антиген – 14 960.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Одесской областях:
Киев – 195 заболевших за сутки;
Харьковская область – 70;
Донецкая – 66;
Запорожская – 56;
Одесская – 56;
Винницкая – 41;
Сумская – 39;
Днепропетровская – 34;
Херсонская – 34;
Киевская – 29;
Львовская – 28;
Луганская – 22;
Николаевская – 22;
Хмельницкая – 21;
Житомирская – 19;
Черниговская – 18;
Полтавская – 16;
Черкасская – 16;
Черновицкая – 16;
Ровенская – 15;
Закарпатская – 10;
Кировоградская – 10;
Ивано-Франковская – 8;
Тернопольская – 4;
Волынская – 1.
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- В Италии заявили, что почти все, кто умер в стране от коронавируса с февраля 2021 года, не были полностью вакцинированы.
- Вчера, 28 июля, премьер Денис Шмыгаль заявил, что до конца года в Украину должны поставить 47 млн доз вакцин против коронавируса.
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