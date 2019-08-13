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Экс-президента Киргизстана обвиняют в убийстве спецназовца

Экс-президента Киргизстана обвиняют в убийстве спецназовца - Фото
Алмазбек Атамбаев (фото - Алмазбек Атамбаев/Facebook)
13.08.2019, 14:10

Силовики называют произошедшее "циничным убийством"

Киргизская прокуратура выдвинула обвинения бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщает 24.kg.

Отмечается, что по событиям 7-8 августа против политика был открыт ряд производств. Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: организации массовых беспорядках, захвате заложников, насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, убийстве и покушении на убийство.

Ранее председатель Госкомитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента в убийстве командира батальона спецназа "Альфа". Он назвал произошедшее циничным убийством.

"Он стрелял шесть раз в сторону подразделения "Альфы". Все шесть выстрелов нашли подтверждение - это смерть Усена Ниязбекова и ранение других спецназовцев. Судебно-медицинская экспертиза показала, что стреляли в сердце, на убой, на поражение. Циничное было убийство", - заявил Опумбаев.

Ранее экс-президент признался, что стрелял в сторону силовиков во время штурма его дома. Однако добавил, что не знает, попал он или случился рикошет.

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убийство Киргизстан Алмазбек Атамбаев
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