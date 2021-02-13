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Китай не предоставил экспертам ВОЗ исходные данные о начале вспышки коронавируса – WSJ

13.02.2021, 14:32
Китай не предоставил экспертам ВОЗ исходные данные о начале вспышки коронавируса – WSJ - Фото
Фото: Yuan Zheng/EPA

Власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения сырые данные о первых случаях заражения COVID-19. Об этом исследователи ВОЗ рассказали Wall Street Journal.

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Эксперты ВОЗ во время миссии в Китае, завершившейся на этой неделе, запросили у властей КНР данные о 174 случаях заражения коронавиурсом, которые были выявлены на ранней стадии вспышки заболевания в Ухане в декабре 2019 года.

Китайские чиновники предоставили исследователями резюме и анализ ранних случаев, а также анализ поиска по медицинским записям за несколько месяцев до выявления вспышки в Ухане, заявив, что не обнаружили в них доказательств наличия вируса.

Тем не менее, самих исходных данных исследователям не дали, и они не смогли провести собственный анализ, насколько рано и насколько широко вирус распространялся на начальной стадии эпидемии.

Денис Юдин
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ВОЗ ухань коронавирус COVID-19
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