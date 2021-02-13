Китай не предоставил экспертам ВОЗ исходные данные о начале вспышки коронавируса – WSJ

Власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения сырые данные о первых случаях заражения COVID-19. Об этом исследователи ВОЗ рассказали Wall Street Journal.

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Эксперты ВОЗ во время миссии в Китае, завершившейся на этой неделе, запросили у властей КНР данные о 174 случаях заражения коронавиурсом, которые были выявлены на ранней стадии вспышки заболевания в Ухане в декабре 2019 года.

Китайские чиновники предоставили исследователями резюме и анализ ранних случаев, а также анализ поиска по медицинским записям за несколько месяцев до выявления вспышки в Ухане, заявив, что не обнаружили в них доказательств наличия вируса.

Тем не менее, самих исходных данных исследователям не дали, и они не смогли провести собственный анализ, насколько рано и насколько широко вирус распространялся на начальной стадии эпидемии.

14 января более чем год спустя после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань для расследования причин и происхождения вируса.

29 января эксперты впервые посетили больницу в Ухане, которая одной из первых начала лечение пациентов в начале эпидемии.

9 февраля представители ВОЗ в Ухане заявили, что утечка из лаборатории крайне маловероятна.

Вчера, 12 февраля, гендиректор ВОЗ Гебреисус заявил, что после исследования в Китае все гипотезы возникновения коронавируса остаются открытыми и требуют дальнейшего изучения.

Денис Юдин

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