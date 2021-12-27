Китай сменил главу партии Синьцзяна: он угнетал уйгуров и был под санкциями США – Reuters

В Китае главой Компартии в регионе Синьцзян назначен Ма Синжуй, бывший руководитель экономически развитой провинции Гуандун. Он сменил на посту Чэнь Цюаньго, который попал под санкции США и считается причастным к репрессиям против уйгуров, пишет Reuters.

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О причинах смены руководства партии не сообщается.

Предшественник нового главы Компартии Синьцзяна 66-летний Чэнь Цюаньго занимал пост с 2016 года. Как отмечают в агентстве, его считают ответственным за кураторство репрессий против этнических уйгуров и других мусульман. В прошлом году он попал под санкции США.

По данным ООН и правозащитников, в районе Синьцзян в лагерях удерживаются свыше миллиона мусульман. Власти Китая отвергают обвинения в жестоком обращении с ними и утверждают, что люди находились в профессионально-технических центрах и в 2019 году "закончили обучение".

СПРАВКА. Новый глава Компартии Синьцзяна Ма Синжуй родился в 1959 году в семье шахтеров в провинции Хэйлунцзян. Он закончил Технологический университет Ляонин, получил докторскую степень по механике. Состоит в Компартии с 1988 года. Работал в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации – в сфере спутниковой связи, а также над различными лунными миссиями. С 2017-го занимал пост руководителя провинции Гуандун.

В марте 2021 года сообщалось, что власти Китая в рамках государственной программы по "социальному перевоспитанию уйгуров" в 2017-2019 годах по меньшей мере 80 000 уйгуров принуждали к труду на фабриках 83 международных компаний, таких как Apple, Nike и Dell.

Европейский союз ввел санкции против четырех китайских чиновников за нарушения прав человека в отношении уйгурского меньшинства.

В июле президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что для Турции важно, чтобы уйгурские мусульмане жили в мире как "равноправные граждане Китая".

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Яна Катасонова

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