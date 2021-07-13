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Эрдоган – лидеру КНР: Уйгуры должны быть равноправными гражданами Китая

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 21:50
Эрдоган – лидеру КНР: Уйгуры должны быть равноправными гражданами Китая - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Павел Головкин/EPA)

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что для Турции важно, чтобы уйгурские мусульмане жили в мире как "равноправные граждане Китая". Об этом сообщает Reuters.

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Вместе с тем Эрдоган сказал, что Турция уважает суверенитет Китая.

"Эрдоган отметил, что для Турции важно, чтобы тюрки-уйгуры жили в процветании и мире как равноправные граждане Китая. Он выразил уважение Турции к суверенитету и территориальной целостности Китая", – говорится в заявлении турецкого президента.

Эрдоган сказал Цзиньпину, что существует большой потенциал для торговых и дипломатических отношений между Турцией и Китаем. Они обсудили энергетику, торговлю, транспорт и здравоохранение.

По оценкам экспертов и правозащитных групп ООН, пишет агентство, в последние годы более миллиона человек, в основном из тюркоязычных уйгуров и других мусульманских меньшинств, были задержаны в западном районе Китая Синьцзян и помещены в лагеря.

Китай, который изначально отрицал существование лагерей, говорит, что это – "профессиональные центры", которые предназначены для борьбы с экстремизмом. Власть КНР отрицает все обвинения в злоупотреблениях.

Некоторые из 40 000 уйгуров, проживающих в Турции, раскритиковали политику Анкары по отношению к Китаю после того, как две страны в прошлом году согласовали договор об экстрадиции. Министр иностранных дел Турции заявил в марте, что соглашение аналогично соглашениям, заключенным Турцией с другими государствами, и отрицал, что оно приведет к отправке уйгуров в Китай.

Некоторые лидеры турецкой оппозиции обвинили правительство Турции в игнорировании прав уйгуров в пользу других интересов в отношениях с Китаем. Правительство это отрицает.

СПРАВКА. Существует множество информации из заслуживающих доверия источников о преследовании китайскими властями граждан КНР из числа мусульман-уйгуров. Речь идет о так называемых лагерях перевоспитания, куда отправляют уйгуров, проявляющих интерес к исламу. Правительство Китая обвиняют в проведении принудительной стерилизации уйгурских женщин и разлучении детей с их семьями. При этом власти тщательно скрывают эту информацию, но говорят, что якобы борются с терроризмом среди уйгуров. В марте 2021 года ЕС ввел санкции против четырех китайских чиновников за нарушения прав уйгурского меньшинства.
  • 26 июня AP со ссылкой на двух неназванных дипломатов сообщило, что Китай шантажировал Украину поставкой вакцин от коронавируса, чтобы та не поддерживала в ООН документ о мониторинге ситуации с правами человека в китайском регионе Синьцзян.
  • В тот же день МИД Китая заявил, что КНР поставляет вакцины в другие страны без каких-либо политических условий.
Вадим Ребрина
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реджеп эрдоган си цзиньпин уйгуры синьцзян
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