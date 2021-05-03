Китай со временем поверит, что он должен быть доминирующей страной в мире – Блинкен
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен считает, что Китай со временем поверит, что он может быть и должен быть доминирующей страной в мире. Об этом он сказал в интервью CBS.
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"Это единственная страна в мире, у которой есть военный, экономический, дипломатический потенциал, чтобы подорвать или бросить вызов основанному на правилах порядку, который мы – мы так сильно заботимся и полны решимости защищать", – говорит он.
По словам главы Госдепа, КНР стала действовать агрессивнее как в собственной стране, так и за рубежом.
Отвечая на вопрос о стремлении Пекина и Вашингтона к войне Блинкен сказал, что вооруженный конфликт глубоко противоречит интересам обеих стран.
- В августе 2020 года спутник случайно зафиксировал китайскую субмарину, входящую на базу в южно-Китайском море.
- В декабре 2020-го США ввели против Китая санкции из-за экспансии в Южно-Китайском море. Позже два американских авианосца направились в его спорные воды.
- 22 марта этого года около 220 лодок были замечены пришвартованными у рифа Уитсан, который власти Филиппин считают своей суверенной территорией.
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