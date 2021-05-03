Китай со временем поверит, что он должен быть доминирующей страной в мире – Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен считает, что Китай со временем поверит, что он может быть и должен быть доминирующей страной в мире. Об этом он сказал в интервью CBS.

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"Это единственная страна в мире, у которой есть военный, экономический, дипломатический потенциал, чтобы подорвать или бросить вызов основанному на правилах порядку, который мы – мы так сильно заботимся и полны решимости защищать", – говорит он.

По словам главы Госдепа, КНР стала действовать агрессивнее как в собственной стране, так и за рубежом.

Отвечая на вопрос о стремлении Пекина и Вашингтона к войне Блинкен сказал, что вооруженный конфликт глубоко противоречит интересам обеих стран.

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Станислав Стороженко

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