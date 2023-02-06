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Китайские аэростаты трижды пролетали над США при Трампе – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 09:44
Китайские аэростаты трижды пролетали над США при Трампе – Bloomberg - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Китайские воздушные шары для наблюдения пролетели над континентальной частью Соединенных Штатов по крайней мере трижды за годы правления Дональда Трампа, но их вторжение не было обнаружено, пока Джо Байден не вступил в должность президента. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

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В воскресном интервью Fox News Трамп отрицал, что при его каденции над США пролетали китайские аэростаты. "Этого никогда не было. Этого бы никогда не произошло", – сказал он.

Три инцидента – и четвертый уже при Байдене – были непродолжительными, в отличие от полета на прошлой неделе, когда воздушный шар пролетел по длинному пути, пересекая материковую часть США от Айдахо до Южной Каролины, прежде чем его сбили над Атлантикой.

Байден сказал, что он дал указание военным сбить воздушный шар в среду, 1 февраля, но Пентагон рекомендовал подождать, чтобы лучше изучить разведывательные возможности аэростата и устранить риск того, что падающие обломки могут нанести вред людям или имуществу на земле.

Сейчас США работают над поиском обломков в водах у побережья Атлантического океана.

Китай утверждал, что воздушный шар был гражданским кораблем, который проводил исследование погоды, но случайно сбился с курса.

Вадим Ребрина
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