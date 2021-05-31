Китайским семьям разрешили иметь трех детей
Китайским семьям разрешили иметь до трех детей. Такое решение приняли на заседании политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, передает агентство Xinhua.
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Китайские власти решили, что сокращение рождаемости и быстрое старение населения угрожают экономическим перспективам страны.
Когда вступят в действие новые правила – не уточняется.
По данным Госстата КНР, за 2020 год население материкового Китая увеличилось на 0,83% и на 1 ноября 2020 года составило 1 млрд 412 млн человек, тогда как в 2019-м этот показатель был 1 млрд 400 млн. За минувшие 10 лет население страны увеличилось почти на 72,1 млн человек, то есть примерно 5,4%.
- В течение почти четырех десятилетий в Китае применялась политика "Одна семья – один ребенок". Гражданам разрешалось иметь не более одного ребенка (для жителей сел – не больше двух), чтобы снизить нагрузку на ресурсы страны.
- В 2013 году на фоне резкого сокращения трудоспособного населения в Китае разрешили до двух детей, если один из родителей был единственным ребенком в семье.
- В 2016 году практика "Одна семья – один ребенок" была полностью отменена, и количество допустимых для любых семей детей увеличили до двух.
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