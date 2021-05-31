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Китайским семьям разрешили иметь трех детей

31.05.2021, 14:38
Китайским семьям разрешили иметь трех детей - Фото
Жители Китая (фото: ЕРА)

Китайским семьям разрешили иметь до трех детей. Такое решение приняли на заседании политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, передает агентство Xinhua.

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Китайские власти решили, что сокращение рождаемости и быстрое старение населения угрожают экономическим перспективам страны.

Когда вступят в действие новые правила – не уточняется.

По данным Госстата КНР, за 2020 год население материкового Китая увеличилось на 0,83% и на 1 ноября 2020 года составило 1 млрд 412 млн человек, тогда как в 2019-м этот показатель был 1 млрд 400 млн. За минувшие 10 лет население страны увеличилось почти на 72,1 млн человек, то есть примерно 5,4%.

  • В течение почти четырех десятилетий в Китае применялась политика "Одна семья – один ребенок". Гражданам разрешалось иметь не более одного ребенка (для жителей сел – не больше двух), чтобы снизить нагрузку на ресурсы страны.
  • В 2013 году на фоне резкого сокращения трудоспособного населения в Китае разрешили до двух детей, если один из родителей был единственным ребенком в семье.
  • В 2016 году практика "Одна семья – один ребенок" была полностью отменена, и количество допустимых для любых семей детей увеличили до двух.

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Оксана Житнюк
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Китай дети демография КНР население семья родина
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