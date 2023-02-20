Китайский дипломат посетил Венгрию, предложил вместе "стремиться к многополярному миру"
Директор канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И посетил Будапешт, где провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По итогам переговоров китайское государственное агентство Синьхуа заявление КНР, в котором говорится, что стороны договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество и стремиться к "многополярному" миру.
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"Китай готов работать с Венгрией для всестороннего развития дружественных обменов, постоянного углубления взаимовыгодного сотрудничества и стремления к более демократичным международным отношениям и многополярному миру, заявил высокопоставленный китайский дипломат", – говорится в сообщении агентства.
Ван И заявил, что, несмотря на разницу в размерах, Китай и Венгрия "всегда уважали, понимали и доверяли друг другу".
Он добавил, что Китай ценит "активную роль Венгрии в поддержке развития отношений между Китаем и ЕС".
Орбан и Ван И также обсудили тему российской войны против Украины.
"Стороны также обменялись мнениями по Украине, посчитав, что чем сложнее ситуация, тем важнее сохранять спокойствие и трезвость и делать правильный выбор в соответствии с нормами международных отношений, а также долгосрочными интересами Европы, чтобы Европа могла достичь мира в ближайшее время", – говорится в сообщении.
Ван И завершил европейское турне, в рамках которого посетил Францию, Италию, Германию и Венгрию, пишет Анадолу. Как ожидается, сегодня, 20 февраля, он прибудет с визитом в Москву.
- 13 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ездил в Минск обсуждать "обеспечение немедленного мира" в Украине.
- 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И сказал, что Китай готовит мирную инициативу для Украины и РФ.
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