Китайский спутник показал невидимую сторону Луны на фоне Земли

Иллюстративное фото (pixabay)

Китайский спутник Longjiang-2 заснял Луну на фоне Земли и отправил снимки Китайскому национальному космическому агентству. Тем не менее, опубликовало фото не само агенство, а астрономы-любители из нидерландской радиообсерватории Dwingeloo, пишет Cnet.

"Загрузка фото размером 16 кбит заняла 20 минут", - говорит астроном Таммо Ян Дийкема.

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Без обработки фото выглядят следующим образом:

Фото: lilacsat.hit.edu.cn

Ранее китайский луноход Chang'e-4 впервые приземлился и показал фото обратной стороны Луны.

Позже на этой же космической станции прорастили хлопчатник, который впоследствии погиб.