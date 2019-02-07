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07.02.2019, 18:20

Китайский спутник показал невидимую сторону Луны на фоне Земли

Китайский спутник показал невидимую сторону Луны на фоне Земли - Фото
Иллюстративное фото (pixabay)

Это первое фото обратной стороны Луны после миссии Chang'e-4

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Китайский спутник Longjiang-2 заснял Луну на фоне Земли и отправил снимки Китайскому национальному космическому агентству. Тем не менее, опубликовало фото не само агенство, а астрономы-любители из нидерландской радиообсерватории Dwingeloo, пишет Cnet.

"Загрузка фото размером 16 кбит заняла 20 минут", - говорит астроном Таммо Ян Дийкема.

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Без обработки фото выглядят следующим образом:

Фото: lilacsat.hit.edu.cn

Ранее китайский луноход Chang'e-4 впервые приземлился и показал фото обратной стороны Луны.

Позже на этой же космической станции прорастили хлопчатник, который впоследствии погиб.

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Теги: Луна, спутник, Longjiang-2
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