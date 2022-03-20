Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Горят дома и торговый центр - Кличко

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В Подольском районе в Киеве произошло несколько взрывов. Они поразили несколько домов и территорию торгового центра, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция, добавил мэр. Видео удара опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. Это произошло в районе одного из ТЦ города.

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Также в Патрульной полиции опубликовали остатки снаряда, атаковавшего столицу. Известно, как миниуму, об одном погибшем, количество поврежденных домов уточняется, добавили там.

ВСУ опубликовали в своём телеграм-канале видео украинца, квартира которого пострадала от взрывной волны. На видео много нецензурной лексики.

Александр Мясищев

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