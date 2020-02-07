"Климатический хаос" ведет к вымиранию шмелей - ученые

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Ученые из Канады и Великобритании провели исследование и заявили, что из-за изменений климата шансы шмелей на выживание уменьшились на 30% по сравнению с 1901-1974 годами. Об этом сообщает BBC.

Исследователи проанализировали более 500 000 записей о 66 видах шмелей. Они отметили резкое снижение популяции шмелей в период с 2000 по 2014 год. Многие виды покинули привычную среду обитания, мигрируя на север. Причиной вымирания является "климатический хаос и экстремальные температуры", заявляет исследователь Питер Сорое из Университета Оттавы в Канаде.

По их мнению, если темпы вымирания шмелей не замедлятся, многие виды навсегда исчезнут уже через несколько десятилетий. Исчезновение шмелей приведет к изменениям в дикой природе и в сельском хозяйстве. Они играют важную роль в опылении многих растений, а их исчезновение скажется на урожайности овощей, фруктов и ягод.

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