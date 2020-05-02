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Количество умерших от COVID-19 может быть на 60% выше официальных данных - FT

Количество умерших от COVID-19 может быть на 60% выше официальных данных - FT - Фото
Иллюстративное фото: Andrzej Grygiel/EPA
02.05.2020, 12:51

Согласно анализу FT, в 14 странах за март и апрель зафиксировано на 122 000 смертей больше, чем в среднем с 2015 по 2019 годы

Количество умерших от коронавируса может быть почти на 60% больше, чем сообщает официальная статистика, считают аналитики Financial Times.

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Они проанализировали данные о смертности по 14 странам (включая Италию, Францию, Испанию, Англию и Уэльс, Швецию и другие) за март и апрель и обнаружили, что она превысила средний уровень смертности в этих странах на 122 000, в то время как официальные данные говорят о 77 000 летальных случаев COVID-19.

Средний уровень смертности рассчитывался по данным с 2015 по 2019 годы.

Издание подчеркивает, что некоторое количество смертей могло быть вызвано другими причинами. В то же время, наибольший рост смертности по сравнению со средним наблюдается в странах, сильнее всего пострадавших от коронавируса, поэтом аналитики предполагают, что большинство летальных случаев напрямую связано с ним, а не является просто эффектом введения карантина.

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Сильнее всего дополнительные случаи смертности выражены в городских районах с наиболее серьезными вспышками вируса. Наихудшая ситуация наблюдается в регионе, прилегающем к итальянскому городу Бергамо, где обычный уровень смертности превышен на 464%, в Нью-Йорке превышение на 200%, в Мадриде - на 161%.

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Денис Юдин
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