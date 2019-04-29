Командующий базой США в Гуантанамо снят с поста

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Командующий военной базой США в Гуантанамо на Кубе контр-адмирал Джон Ринг снят со своего поста в связи с "потерей доверия к его способности нести командование". Об этом сообщило в воскресенье, 28 апреля, Южное командование ВС США, передает Deutsche Welle.

Как уточняется в сообщении, контр-адмирал покинул свой пост еще 27 апреля. Более точных деталей, связанных с увольнением Ринга, названо не было. Позже представитель Южного командования сообщил, что решение о снятии Ринга было принято в результате длившегося несколько месяцев расследования.

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Джон Ринг занял пост командующего базой в Гуантанамо, где расположена специальная тюрьма для содержания подозреваемых в терроризме, в апреле 2018 года. Теперь его место займет бывший заместитель командующего бригадный генерал Джон Хасси.

"Тюрьма в Гуантанамо была создана после терактов в США 11 сентября 2001 года. Там содержатся предполагаемые мусульманские террористы, в отношении которых не ведутся официальные уголовные дела. Власти США не раз подвергались критике за чрезмерно жесткие условия содержания заключенных и пытки по отношению к ним", - отмечается в сообщении.

В январе 2017 года президент США Дональд Трамп говорил, что ни один заключенный не должен выйти из Гуантанамо. В январе 2018 года он отменил решение Барака Обамы о закрытии тюрьмы, которую власти используют для содержания подозреваемых в терроризме лиц,

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