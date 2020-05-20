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Комитет Сената США одобрил запрос на документы по делу украинской Burisma

Комитет Сената США одобрил запрос на документы по делу украинской Burisma - Фото
Фото: Michael Reynolds/EPA
20.05.2020, 20:54

Запрос инициировали сенаторы-республиканцы

Комитет по национальной безопасности Сената США одобрил запрос на документы консалтинговой компании Blue Star Strategies, которая работала с украинской компанией Burisma и сыном вероятного кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом сообщает CNN

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Этот вопрос внес в повестку дня сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон.

Представители Blue Star Strategies также должны будут дать показания по этому делу.

В Демократической партии считают, что сенаторы-республиканцы начали расследование против Burisma в попытке помешать избирательной кампании Джо Байдена.

Хантер Байден в 2014-2019 годах входил в совет директоров Burisma.

  • Вчера народный депутат Андрей Деркач заявил, что передал в Офис генпрокурора аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о "фактах международной коррупции" и госизмене пятого президента Петра Порошенко. Депутат утверждает, что Порошенко в обмен на $1 млрд от Джо Байдена, которые он якобы направил на получение военных госзаказов своими предприятиями, согласился сменить генпрокурора Виктора Шокина, чтобы остановить расследование по Burisma.
  • Офис генпрокурора открыл по "пленкам Деркача" уголовное дело по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (Злоупотреблений властью или служебным положением) УК.
  • В Евросолидарности записи назвали "российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью".

Читайте также: Зеленский о предполагаемых записях Байдена и Порошенко: Будут расследовать

Вадим Ребрина
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