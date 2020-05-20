Комитет Сената США одобрил запрос на документы по делу украинской Burisma

Комитет по национальной безопасности Сената США одобрил запрос на документы консалтинговой компании Blue Star Strategies, которая работала с украинской компанией Burisma и сыном вероятного кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.
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Этот вопрос внес в повестку дня сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон.
Представители Blue Star Strategies также должны будут дать показания по этому делу.
В Демократической партии считают, что сенаторы-республиканцы начали расследование против Burisma в попытке помешать избирательной кампании Джо Байдена.
Хантер Байден в 2014-2019 годах входил в совет директоров Burisma.
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