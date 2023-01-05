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Конгресс США: Маккарти нужно "отойти", чтобы разблокировать выборы спикера – AP

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05.01.2023, 17:13
Конгресс США: Маккарти нужно
Кевин Маккарти (скриншот с видео)

В Палате представителей США убеждают кандидата в спикеры Кевина Маккарти сняться с выборов, чтобы разблокировать процесс избрания главы Палаты. Об этом сообщает Associated Press.

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Агентство сообщает, что Маккарти находится под все более сильным давлением со стороны как республиканцев, так и демократов, которые требуют от него или найти голоса для своего избрания, или отойти в сторону и дать республиканцам возможность избрать другого спикера.

Ситуация с выборами спикера нового созыва Палаты представителей Конгресса США продолжает оставаться патовой, так как главный кандидат республиканского большинства Маккарти не может набрать нужные для избрания 218 голосов из-за обструкции двух десятков конгрессменов-республиканцев.

Маккарти до сих пор демонстрировал намерение продолжать борьбу за кресло спикера. После очередного голосования, которое не показало никаких подвижек в позициях "непримиримых" республиканцев, он заявил, что "сделки пока нет, но есть существенный прогресс".

Избрание спикера по закону должно быть первым действием нового состава Палаты представителей, без избрания спикера нижняя палата Конгресса не может проводить никакие другие голосования.

Маккарти является главным кандидатом республиканского большинства в Палате представителей на кресло спикера, однако по итогам шести голосований не может получить достаточное количество голосов однопартийцев из-за того, что группа из примерно 20 консерваторов отказываются его поддержать.

Перед повторным голосованием 4 января Маккарти поддержал экс-президент США Дональд Трамп, однако это не помогло.

Новое голосование запланировано на вечер 5 января.

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Сергій Бережний
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конгресс сша спикер Палата представителей США Кевин МакКарти
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