Конгресс США: Маккарти нужно "отойти", чтобы разблокировать выборы спикера – AP

В Палате представителей США убеждают кандидата в спикеры Кевина Маккарти сняться с выборов, чтобы разблокировать процесс избрания главы Палаты. Об этом сообщает Associated Press.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Агентство сообщает, что Маккарти находится под все более сильным давлением со стороны как республиканцев, так и демократов, которые требуют от него или найти голоса для своего избрания, или отойти в сторону и дать республиканцам возможность избрать другого спикера.

Ситуация с выборами спикера нового созыва Палаты представителей Конгресса США продолжает оставаться патовой, так как главный кандидат республиканского большинства Маккарти не может набрать нужные для избрания 218 голосов из-за обструкции двух десятков конгрессменов-республиканцев.

Маккарти до сих пор демонстрировал намерение продолжать борьбу за кресло спикера. После очередного голосования, которое не показало никаких подвижек в позициях "непримиримых" республиканцев, он заявил, что "сделки пока нет, но есть существенный прогресс".

Избрание спикера по закону должно быть первым действием нового состава Палаты представителей, без избрания спикера нижняя палата Конгресса не может проводить никакие другие голосования.

Маккарти является главным кандидатом республиканского большинства в Палате представителей на кресло спикера, однако по итогам шести голосований не может получить достаточное количество голосов однопартийцев из-за того, что группа из примерно 20 консерваторов отказываются его поддержать.

Перед повторным голосованием 4 января Маккарти поддержал экс-президент США Дональд Трамп, однако это не помогло.

Новое голосование запланировано на вечер 5 января.

Маккарти перед ноябрьскими выборами в Конгресс высказался против "безлимитного чека" для Украины, хоть и выступает за поддержку.

Читайте также: Разбор | "Закат эпохи Трампа". Раскол республиканцев в Конгрессе США: есть ли риски для Украины

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.