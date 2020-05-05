Консультант правительства Британии по COVID-19 уволился из-за нарушения локаута

Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA

Консультант британского правительства в борьбе с коронавирусом, профессор Имперского колледжа, эпидемиолог Нил Фергюсон подал в отставку со своей должности после того, как был нарушил меры карантина, приняв у себя дома подругу. Об этом сообщает Reuters.

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Фергюсон отказался от своей должности после того, как британская Daily Telegraph сообщила, что он нарушил правила локаута.

По информации издания, его дважды посещала 38-летняя женщина. Это является нарушением правил, согласно которым граждане могут покидать свои дома только для похода в магазин за едой, физических упражнений или медицинских нужд, или если они не могут работать из дома.

"Я признаю, что допустил ошибку и повел себя неправильно. Поэтому я отказался от своего участия в SAGE (Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям, - ред.)" - сказал Фергюсон.

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Команда Фергюсона создала модель вероятного распространения вируса, которая неоднократно упоминалась министрами и рассматривается как поворотный момент в их ответной реакции на вспышку COVID-19.

В последнем выпуске Bihus.info журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр", принадлежащий депутату от Слуги народа Николаю Тищенко, во время карантина периодически приезжали посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. Депутат заявил, что проводил в ресторане "личные встречи".