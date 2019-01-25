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25.01.2019, 13:11

Королева Елизавета обратилась к британским политикам по Brexit

Королева Елизавета обратилась к британским политикам по Brexit - Фото
Королева Елизавета (фото: EPA)

Королева Елизавета призвала политиков уважать разные точки зрения и искать между собой взимопонимание

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Королева Елизавета обратилась к британским политикам по поводу возможного выхода Британии из ЕС. Об этом пишет Reuters.

"В современном мире всегда будут вызовы, с которыми мы должны будем справляться. В любом случае, мы должны уважать разные точки зрения и стараться найти взаимопонимание. Также мы всегда должны смотреть ситуацию шире", - говорит королева.

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В Букингемском дворце никак не прокомментировали высказываение Елизаветы, но британские СМИ и общественность традиционно всерьез восприняли слова королевы, пишет агентство.

Королева Великобритании занимает нейтральную позцию в политике в целом и не может голосовать за какие-либо инициативы.

Изредка они может высказать свою точку зрения по некоторым вопросам. В 2014 году она, например, призвала "подумать" шотландцев о решении выйти из Великобритании.

До 29 марта 2019 года Британия должна выйти из ЕС

С ослаблением позиций правительства Мэй, чей вариант выхода из ЕС отвергли 432 голосами против 202-х, некоторые парламентские группы хотят взять контроль над процессом в свои руки.

21 января премьер предложила правки в свой вариант сделки с прицелом под то, чтобы склонить на свою сторону "мятежников" среди консервативных депутатов и Демократическую юнионистскую партию.

Также ранее сообщалось, что Северная Ирландия может стянуть на границу с Британией около 600 сотрудников правоохранительных органов, поскольку эта граница будет единственным сухопутным рубежом между ЕС и Британией в случае реализации Brexit.

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Теги: британия, brexit, королева Елизавета, выход из ес
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