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Коронавирус. Болгария закрыла столицу на карантин

Коронавирус. Болгария закрыла столицу на карантин - Фото
Столица Болгарии София (фото - EPA)
17.04.2020, 14:40

Проезд на машине на работу будет ограничен двумя временными интервалами в течение дня

Болгария с 17 апреля закрыла свою столицу Софию на въезд и выезд на неопределенное пока время из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает The Sofia Globe.

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Такие действия были вызваны из-за больших очередей автомобилей на выезде из Софии 15 и 16 апреля.

Глава МВД Младен Маринов отметил, что 16 апреля жители оставили 5 000 машин на выезде из города.

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Министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев сообщил, что запрет будет распространяться только на легковые автомобили и междугородные автобусы - грузовое движение будет разрешено. Запрет не коснется транспортных средств с людьми, которые едут на лечение, бригад скорой помощи, коммунальных предприятий.

Проезд на машине на работу будет ограничен двумя временными интервалами в течение дня:  06:00-8:00 и 18:00-20:00.

Пока движение автомобилей в пределах Софии не ограничивается.

По последним данным, в Болгарии заболели 825 человек, 141 пациент выздоровел, зафиксирован 41 летальный случай.

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Арина Толина
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