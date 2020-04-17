Коронавирус. Болгария закрыла столицу на карантин

Столица Болгарии София (фото - EPA)

Болгария с 17 апреля закрыла свою столицу Софию на въезд и выезд на неопределенное пока время из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает The Sofia Globe.

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Такие действия были вызваны из-за больших очередей автомобилей на выезде из Софии 15 и 16 апреля.

Глава МВД Младен Маринов отметил, что 16 апреля жители оставили 5 000 машин на выезде из города.

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Министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев сообщил, что запрет будет распространяться только на легковые автомобили и междугородные автобусы - грузовое движение будет разрешено. Запрет не коснется транспортных средств с людьми, которые едут на лечение, бригад скорой помощи, коммунальных предприятий.

Проезд на машине на работу будет ограничен двумя временными интервалами в течение дня: 06:00-8:00 и 18:00-20:00.

Пока движение автомобилей в пределах Софии не ограничивается.

По последним данным, в Болгарии заболели 825 человек, 141 пациент выздоровел, зафиксирован 41 летальный случай.

На утро 17 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 182 197 человек, выздоровели 547 295, умерли 145 521.

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