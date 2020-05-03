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Коронавирус. Больше всего новых больных за сутки в США, России и Великобритании

Коронавирус. Больше всего новых больных за сутки в США, России и Великобритании - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
03.05.2020, 07:45

В США за сутки 29 744 новых случаев COVID-19, в РФ - 9623, в Великобритании - 4806

За сутки в мире зафиксировано 83 257 новых случая заболевания COVID-19, больше всего - в США, РФ и Великобритании. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometers.

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На утро 3 мая в мире коронавирус подтвержден у 3 484 176 человек, умерли от инфекции 244 778 пациентов, выздоровели 1 121 534.

За сутки в США выявлено 29 744 случаев, всего - 1 160 774. Умерло в стране от коронавируса 67 444 человека, 1 691 за последние сутки.

В РФ выявили 9 623 случаев, всего - 124 054. Умерло - 1 222 человека, 53 за прошедшие сутки. 

В Великобритании выявили 4 806 случаев, всего - 182 260. Умерло - 28 131, 621 за последние сутки. 

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Владислав Сердюк
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