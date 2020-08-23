Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 13-м месте

За прошедшие сутки в мире выявили 261 622 новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Индии (70 068), Украина (2328) заняла 13-е место по количеству новых случаев COVID-19 в мире. Об этом говорится в данных Worldometers.

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Всего за предыдущие сутки в мире зафиксировали 261 622 новых заболевших и 5343 умерших. С начала эпидемии в мире зафиксировали 23 380 569 случаев заражения, 808 697 смертей, а 15 907 856 человек выздоровели.

Индия заняла первое место по количеству новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки - там зафиксировали 70 068 заболевших. Всего в Индии уже 3 043 436 инфицированных коронавирусом.

На втором месте Бразилия, где выявили 46 210 новых заболевших. Всего там уже 3 582 698 инфицированных.

За ними следует США - 43 829 новых заболевших за прошедшие. Всего - 5 841 428 инфицированных.

На четвертом месте по количеству выявленных случаев за сутки Колумбия - 10 965 новых заболевших, всего - 533,103.

На пятом месте - Перу - 9169 новых заболевших. Всего - 585 236.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

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Владислав Сердюк

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