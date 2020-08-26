Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 17-м месте

За прошедшие сутки в мире выявили 248 166 новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Индии (66 873), Украина (1658) заняла 17-е место по количеству новых случаев COVID-19 в мире. Об этом говорится в данных Worldometers.

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Всего за предыдущие сутки в мире зафиксировали 248 166 новых заболевших и 6056 умерших. С начала эпидемии в мире зафиксировали 24 058 358 случаев заражения, 823 510 смертей, а 16 608 067 человек выздоровели.

Индия заняла первое место по количеству новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки - там зафиксировали 66 873 заболевших. Всего в Индии уже 3 231 754 инфицированных коронавирусом.

На втором месте Бразилия, где выявили 46 959 новых заболевших. Всего там уже 3 674 176 инфицированных.

За ними следует США - 40 098 новых заболевших за прошедшие. Всего - 5 955 728 инфицированных.

На четвертом месте по количеству выявленных случаев за сутки Колумбия - 10 432 новых заболевших, всего - 562 128.

На пятом месте - Аргентина - 8771 новых заболевших. Всего - 359 638.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

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Владислав Сердюк

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