Коронавирус. Количество заболевших превысило 275 000: последние данные

Фото: ЕРА

По состоянию на утро 21 марта, в мире зарегистрированы 275 429 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 11 397 – летальные, выздоровели 88 252 человек. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Италии – 47 021, выздоровели 4440, умерли 4032 человек; Испании - 21 571, выздоровели 1588, умерли 1093; Германии - 19 848, выздоровели - 180, умерли 68; Франции - 12 632, выздоровели 12, умерли 450 больных.

The Guardian со ссылкой на закрытый отчет Нацслужбы здравоохранения Великобритании сообщает

В сети появилась карта распространения вируса в Украине.

LIGA.net ведет хронику борьбы с патогеном.

По состоянию на 23:00 20 марта, в Украине подтвержден 41 случай COVID-19.

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