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Коронавирус. Количество заболевших превысило 275 000: последние данные

Коронавирус. Количество заболевших превысило 275 000: последние данные - Фото
Фото: ЕРА
21.03.2020, 07:40

В мире заболели COVID-19 275 429 человек, выздоровели более 88 252 человек

По состоянию на утро 21 марта, в мире зарегистрированы 275 429 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 11 397 – летальные, выздоровели 88 252 человек. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Италии – 47 021, выздоровели 4440, умерли 4032 человек; Испании  - 21 571, выздоровели  1588, умерли 1093; Германии  - 19 848, выздоровели - 180, умерли 68; Франции  - 12 632, выздоровели 12, умерли 450 больных.

  • The Guardian со ссылкой на закрытый отчет Нацслужбы здравоохранения Великобритании сообщает, что при негативном сценарии развития событий в стране эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может продлиться до весны 2021 года и привести к госпитализации до 7,9 млн человек.
  • В сети появилась карта распространения вируса в Украине.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с патогеном.
  • По состоянию на 23:00 20 марта, в Украине подтвержден 41 случай COVID-19.

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Владислав Сердюк
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