Коронавирус. Норвегия отменила учения НАТО с участием 12-ти стран

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Сегодня, 11 марта, в связи с распространением коронавирусной инфекции вооруженные силы Норвегии отменили военные учения, в которых должны были принять участие 15 000 военнослужащих НАТО и союзных сил. Об этом сообщает Голос Америки.

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Учения должны были пройти с 12 по 18 марта.

"Коронавирус вышел из-под контроля, – сказал начальник оперативного штаба ВС Норвегии генерал-лейтенант Руне Якобсен. – Мы предпочитаем сохранить боевой потенциал нашей армии, чтобы иметь возможность поддержать общество в предстоящий неспокойный период".

Сообщается, что в учениях должны были принять участие военнослужащие из 12 стран НАТО и союзников альянса, в том числе из США, Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Швеции.

Учения были призваны отработать ведение боевых действий высокой интенсивности в условиях суровой зимы.

На прошлой неделе норвежская армия закрыла военную базу на севере страны после того, как там у одного из военнослужащих был диагностирован новый коронавирус.

Пока это единственный подтвержденный случай заболевания в рядах норвежских вооруженных сил, однако 240 военнослужащих были помещены в карантин.

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