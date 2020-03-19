Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус обнаружили у князя Монако Альбера II

Коронавирус обнаружили у князя Монако Альбера II - Фото
Князь Монако Альбер II (Фото: EPA/Angelo Carconi)
19.03.2020, 17:30

Князь из Монако Альбер дал положительный результат на коронавирус COVID-19

У князя Монако Альбера II обнаружили заражение новым коронавирусом. Об этом сообщает Euronews

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Альбер II, 62-летний глава княжества, продолжает работать из своей квартиры, а состояние его здоровья не вызывает беспокойства, говорится в заявлении.

Это произошло через три дня после того, как Серж Телле, премьер-министр Монако, также дал положительный результат на новый вирус.

Читайте также: Том Хэнкс, тренер "Арсенала", жена Трюдо. Известные люди, которые заразились коронавирусом

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
альбер II монако коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 