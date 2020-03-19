Коронавирус обнаружили у князя Монако Альбера II

Князь Монако Альбер II (Фото: EPA/Angelo Carconi)

У князя Монако Альбера II обнаружили заражение новым коронавирусом. Об этом сообщает Euronews.

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Альбер II, 62-летний глава княжества, продолжает работать из своей квартиры, а состояние его здоровья не вызывает беспокойства, говорится в заявлении.

Это произошло через три дня после того, как Серж Телле, премьер-министр Монако, также дал положительный результат на новый вирус.

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