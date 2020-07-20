Коронавирус. Суточная заболеваемость упала после антирекорда – последние данные

Более 14,6 млн заболели COVID-19 за время пандемии коронавируса. Больше всего заболевших выявили в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР

За прошедшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 220 073 человека, передает Worldometers. Это на 39 775 случаев меньше, чем при вчерашнем антирекорде (259 848), который зафиксировала Всемирная организация здравоохранения.

За сутки умерли 4316 больных COVID-19, выздоровели 123 557 пациентов.

За все время пандемии заразились 14 634 732 человека, умери - 608 559, выздоровели 8 730 163.

Динамика эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США – 3 898 550 инфицированных (+65 279 за сутки), 143 289 умерших (+412), 1 802 338 (+27 244);

2. Бразилия – 2 099 896 (+24 560), 79 533 (+716), 1 371 229 (+4454);

3. Индия – 1 118 107 (+40 243), 27 503 (+675), 700 299 (+22 769);

4. Россия – 771 546 (+6109), 12 342 (+95), 550 344 (+3481);

5. ЮАР – 364 328 (+13 449), 5033 (+85), 191 0599 (+8829).

15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что карантин в Украине продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится : страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.

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Марк Сировой

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