Коронавирус. ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших за сутки – график

За время пандемии коронавируса больше всего заболевших COVID-19 выявили в США, Бразилии, Индии, России и Перу

За прошедшие сутки, 18 июля, в мире зарегистрировано по меньшей мере 259 848 заболевших коронавирусной болезнью. Это наивысший показатель за все время пандемии COVID-19, говорится в данных Всемирной организации здравоохранения на 17:01 по CEST (данные обновляются).

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За этот период также зафиксировано 7360 летальных исходов (днем ранее – 5579). В ВОЗ сообщают о 13 876 441 заболевших и 593 087 умерших за все время пандемии.

Южная и Северная Америки являются лидерами по числу заразившихся – 7 306 371 случай. В Европе выявлено 3 042 330 инфицированных, в Восточном Средиземноморье – 1 360 791, в Юго-Восточной Азии – 1 347 954, в Африке – 561 466, в Западной части Тихого океана – 256 788.

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Развитие эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США - 3 544 143 заболевших (+71 484 за сутки), 137 674 умерших (+921);

2. Бразилия – 2 012 151 (+45 403), 76 688 (+1233);

3. Индия – 1 038 716 (+34 884), 26 273 (+671);

4. Россия – 765 437 (+6234), 12 247 (+198);

5. Перу – 341 586 (+3862), 12 615 (+124).

58 111 заболевших COVID-18. Умерли 1477 пациентов, выздоровели - 30 525. В Украине на утро 18 июля выявили

15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится : страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.

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Марк Сировой

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