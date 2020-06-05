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Коронавирус. Трамп заявил, что США прошли эпидемию COVID-19

Коронавирус. Трамп заявил, что США прошли эпидемию COVID-19 - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)
05.06.2020, 19:58

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прошли эпидемию коронавируса

Сегодня, 5 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прошли через эпидемию коронавируса – после того, как статистика по новым рабочим местам неожиданно показала рост занятости. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"У нас была самая мощная экономика в истории мира. И эта сила позволяет нам пройти через эту ужасную пандемию, в значительной степени из-за того, что, думаю, мы делаем очень хорошо. Каждое принятое нами решение было правильным", - сказал Трамп о противодействии администрации эпидемии, которая унесла более 110 000 жизней в США. Трамп заявил, что экономика будет восстанавливаться быстрее, если отдельные штаты санкционируют возвращение людей к работе.

Ранее сегодня Министерство труда США сообщило, что в мае в стране появилось дополнительно 2,5 млн рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 13,3% после чрезвычайно значительных потерь рабочих мест в предыдущие месяцы из-за борьбы с коронавирусной инфекцией.

По данным сайта Worldmeters на 5 июня, количество инфицированных COVID-19 в США достигло 1 932 632, умерли 110 476 человек, выздоровели 712 872 пациента.

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Наталия Медведева
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