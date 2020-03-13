Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. У главы МВД Австралии обнаружили COVID-19

Коронавирус. У главы МВД Австралии обнаружили COVID-19 - Фото
Питер Даттон
13.03.2020, 11:55

В Австралии выздоровели 21 человек из 128 инфицированных коронавирусом (COVID-19)

У министра внутренних дел Австралии Питера Даттона диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19). Об этом он сообщил в Twitter.

"Утром я проснулся с температурой и ангиной. Я немедленно связался с департаментом здравоохранения Квинсленда (штат в Австралии, – ред.) и был проверен на COVID-19. В этот же день вечером мне сообщили, что тест был положительным", - отметил Даттон.

По его словам, он чувствует себя хорошо и выполняет рекомендации медиков.

Пока неизвестно, как именно заразился Даттон, пишет AFP. Недавно он вернулся из США, где встречался встретился с дочерью президента США Иванкой Трамп и генпрокурором США Уильямом Барром.

По состоянию на 13 марта, в Австралии зафиксировано около 128 подтвержденных случаев, выздоровели 21 человек , умерли три.

Читайте также: В Украине – два новых случая коронавируса

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Австралия коронавирус COVID-19 Питер Даттон
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 