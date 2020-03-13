Коронавирус. У главы МВД Австралии обнаружили COVID-19

Питер Даттон

У министра внутренних дел Австралии Питера Даттона диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19). Об этом он сообщил в Twitter.

"Утром я проснулся с температурой и ангиной. Я немедленно связался с департаментом здравоохранения Квинсленда (штат в Австралии, – ред.) и был проверен на COVID-19. В этот же день вечером мне сообщили, что тест был положительным", - отметил Даттон.

По его словам, он чувствует себя хорошо и выполняет рекомендации медиков.

Пока неизвестно, как именно заразился Даттон, пишет AFP. Недавно он вернулся из США, где встречался встретился с дочерью президента США Иванкой Трамп и генпрокурором США Уильямом Барром.

По состоянию на 13 марта, в Австралии зафиксировано около 128 подтвержденных случаев, выздоровели 21 человек , умерли три.

Читайте также: В Украине – два новых случая коронавируса