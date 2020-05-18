Коронавирус. В Египте усиливают карантин

В Египте усилят ограничительные меры, введенные для замедления распространения COVID-19, с 24 мая на шесть дней. Об этом сообщает Xinhua.
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Ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр.
По словам премьер-министра Египта Мустафа Мадбули, с 24 по 30 мая начало комендантского часа перенесут с 21:00 на 17:00, закроют все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи. Общественный транспорт работать не будет.
По последним данным, в стране заболели 12 229 человек, 630 человек умерли, 3172 выздоровели.
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