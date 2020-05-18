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Коронавирус. В Египте усиливают карантин

Коронавирус. В Египте усиливают карантин - Фото
Отель, Египет (фото - pixabay)
18.05.2020, 08:02

В стране зафиксировали 12 229 случаев заражения COVID-19, ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр

В Египте усилят ограничительные меры, введенные для замедления распространения COVID-19, с 24 мая на шесть дней. Об этом сообщает Xinhua.

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Ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр.

По словам премьер-министра Египта Мустафа Мадбули, с 24 по 30 мая начало комендантского часа перенесут с 21:00 на 17:00, закроют все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи. Общественный транспорт работать не будет.

По последним данным, в стране заболели 12 229 человек, 630 человек умерли, 3172 выздоровели.

  • 4 мая сообщалось, что в Египте в рамках ослабления коронавирусного карантина разрешили открыть отели для местных туристов с рядом требований и ограничений.

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Арина Толина
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Египет карантин коронавирус
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