Коронавирус. В Египте усиливают карантин

Отель, Египет (фото - pixabay)

В Египте усилят ограничительные меры, введенные для замедления распространения COVID-19, с 24 мая на шесть дней. Об этом сообщает Xinhua.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр.

По словам премьер-министра Египта Мустафа Мадбули, с 24 по 30 мая начало комендантского часа перенесут с 21:00 на 17:00, закроют все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи. Общественный транспорт работать не будет.

По последним данным, в стране заболели 12 229 человек, 630 человек умерли, 3172 выздоровели.

Египте в рамках ослабления коронавирусного карантина разрешили открыть отели для местных туристов с рядом требований и ограничений. 4 мая сообщалось , что в

Читайте также: Отели Турции откажутся от шведского стола и "all inclusive"