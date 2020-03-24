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Коронавирус. В Кении "потерялись" 6 млн медицинских масок, заказанных Германией

Коронавирус. В Кении "потерялись" 6 млн медицинских масок, заказанных Германией - Фото
Фото: Angelo Carconi/ЕРА
24.03.2020, 17:10

В Кении потерялись 6 млн медицинских защитных масок, которые заказала Германия

В аэропорту Кении бесследно исчезли 6 млн защитных масок (FFP2), которые заказала Германия в рамках борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщает DW со ссылкой на DerSpiegel. 

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Маски должны были прибыть в Германию еще 20 марта, заказ предназначался для снабжения больниц и врачей. Исчезновение расследуют Минфин и Минобороны Германии.

Правительство ФРГ "не понесло никакого ущерба в связи с пропажей, поскольку заказ еще не был оплачен". В Минобороны не говорят о том, какова была роль Кении в закупке масок, также не говорится, кто был поставщиком. 

Каким образом потеря масок скажется на снабжении больниц и врачей в Германии, пока неясно.

  • 22 марта сообщалось, что Меркель вынуждена пойти на карантин после подтверждения коронавируса у человека, с которым она общалась.

Читайте также: Меркель о коронавирусе: Мы не знали большей проблемы со времен Второй мировой

Владислав Сердюк
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Германия кения COVID-19 медицинские маски
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