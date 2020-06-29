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Коронавирус. В мире более 10,2 млн заболевших – динамика пандемии по странам

Коронавирус. В мире более 10,2 млн заболевших – динамика пандемии по странам - Фото
Иллюстративное фото: Leszek Szymanski/ЕРА
29.06.2020, 07:30

В США, Бразилии и России выявили больше всего больных COVID-19 за все время пандемии коронавируса

За все время пандемии коронавирус выявили у 10 238 287 заболевших, за последние сутки по общемировому времени зафиксировали 163 172 новых пациентов с COVID-19. Об этом говорится в данных на Worldometers.

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Также за сутки умерли 3454 человек (504 078 - за все время пандемии), выздоровели 95 410 (5 549 958).

Динамика пандемии в пяти странах с наибольшим числом выявленных больных COVID-19:

1. США - 2 637 077 заболели (+40 540 за сутки), 128 437 умерли (+285), 1 093 456 выздоровели (+12 019);

2. Бразилия – 1 345 254 (+29 313), 57 658 (+555), 733 848 (+12 019)

3. Россия – 644 437 (+6791), 9073 (+104), 399 087 (+5735)

4. Индия - 549 197 (+19 620), 16 487 (+384), 321 774 (+11 628;

5. Великобритания – 311 151 (+901), 43 550 (+36), данные о выздоровевших не указаны.

Также более 200 000 зараженных за все время пандемии выявили в Испании, Перу, Чили, Италии, Иране, Мексике и Пакистане.

  • 26 июня во Всемирной организации здравоохранения заявили, что, если начнется вторая волна пандемии, то умереть могут миллионы человек. 
  • По данным ВОЗ, на разработку эффективных лекарств против COVID-19 потребуется более $31 млрд в течение года. 

Читайте также: Коронавирус. В Минздраве заявили о суточном антирекорде по числу госпитализаций

Марк Сировой
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