Коронавирус. В мире более 200 000 заболевших за сутки - динамика пандемии

Больше всего заболевших COVID-19 - в США, Бразилии, Индии, России и Перу

За прошедшие сутки в мире зафиксировано 208 034 новых случая COVID-19, сутками ранее - 171 736, сообщает Worldometer.

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Вчера от болезни умерли 5515 человек (днем ранее - 3573).

За все время пандемии COVID-19 диагностировали у 11 942 065 пациентов. Умерли 545 655 человек, 6 844 973 выздоровели.

Динамика эпидемии в странах с наибольшим числом инфицированных:

1. США – 3 097 084 заболевших (+55 442 за сутки), 133 972 умерших (+993), 1 354 863 выздоровевших;

2. Бразилия – 1 674 655 заболевших (+48 584), 66 868 умерших (+1312), 1 072 229 выздоровевших;

3. Индия – 743 481 заболевший (+23 135), 20 653 умерших (+479), 457 058 выздоровевших;

4. Россия – 694 230 заболевших (+6368), 10 494 умерших (+198), 463 880 выздоровевших;

5. Перу – 309 278 заболевших (+3575), 10 952 умерших (+180), 200 938 выздоровевших.

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Денис Юдин

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