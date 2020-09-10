Коронавирус. В мире уже 908 000 летальных исходов и более 28 млн выявленных заболевших

Украина по количеству зафиксированных случаев COVID-19 занимает 24-е место в мире

На утро 10 сентября в мире лабораторно подтверждено 28 022 276 случаев заболевания коронавирусом. Количество пациентов, умерших от COVID-19, составило 908 000 человек. Об этом сообщает Worldometers.

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За последние сутки коронавирус подтвердили у 7428 человек во всем мире, 20 100 662 пациента выздоровели.

Топ-10 стран по общему количеству зарегистрированных заболевших COVID-19 с начала пандемии выглядит так:

США - 6 549 475 Индия - 4 462 965 Бразилия - 4 199 332 Россия - 1 041 007 Перу - 702 776 Колумбия - 686 856 Мексика - 647 507 Южная Африка - 642 431 Испания - 543 379 Аргентина - 512 293.

Украина по общему количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом находится сейчас 24-м месте.

6 сентября МОЗ обновил пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на COVID-19.

На 9 сентября в Украине выявили более 2500 заболевших коронавирусом за сутки.

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Дарья Мостовая

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