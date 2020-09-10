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Коронавирус. В мире уже 908 000 летальных исходов и более 28 млн выявленных заболевших

10.09.2020, 07:07
Коронавирус. В мире уже 908 000 летальных исходов и более 28 млн выявленных заболевших - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Украина по количеству зафиксированных случаев COVID-19 занимает 24-е место в мире

На утро 10 сентября в мире лабораторно подтверждено 28 022 276 случаев заболевания коронавирусом. Количество пациентов, умерших от COVID-19, составило 908 000 человек. Об этом сообщает Worldometers.

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За последние сутки коронавирус подтвердили у 7428 человек во всем мире, 20 100 662 пациента выздоровели.

Топ-10 стран по общему количеству зарегистрированных заболевших COVID-19 с начала пандемии выглядит так:

  1. США - 6 549 475
  2. Индия - 4 462 965
  3. Бразилия - 4 199 332
  4. Россия - 1 041 007
  5. Перу - 702 776
  6. Колумбия - 686 856
  7. Мексика - 647 507
  8. Южная Африка - 642 431
  9. Испания - 543 379
  10. Аргентина - 512 293.

Украина по общему количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом находится сейчас 24-м месте.

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Дарья Мостовая
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