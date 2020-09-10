Коронавирус. В мире уже 908 000 летальных исходов и более 28 млн выявленных заболевших
10.09.2020, 07:07
Иллюстративное фото: freepik.com
Украина по количеству зафиксированных случаев COVID-19 занимает 24-е место в мире
На утро 10 сентября в мире лабораторно подтверждено 28 022 276 случаев заболевания коронавирусом. Количество пациентов, умерших от COVID-19, составило 908 000 человек. Об этом сообщает Worldometers.
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За последние сутки коронавирус подтвердили у 7428 человек во всем мире, 20 100 662 пациента выздоровели.
Топ-10 стран по общему количеству зарегистрированных заболевших COVID-19 с начала пандемии выглядит так:
- США - 6 549 475
- Индия - 4 462 965
- Бразилия - 4 199 332
- Россия - 1 041 007
- Перу - 702 776
- Колумбия - 686 856
- Мексика - 647 507
- Южная Африка - 642 431
- Испания - 543 379
- Аргентина - 512 293.
Украина по общему количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом находится сейчас 24-м месте.
- 6 сентября МОЗ обновил пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на COVID-19.
- На 9 сентября в Украине выявили более 2500 заболевших коронавирусом за сутки.
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