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Коронавирус. В ООН ограничили работу сессии одной из комиссий

Коронавирус. В ООН ограничили работу сессии одной из комиссий - Фото
Фото: ЕРА
04.03.2020, 10:54

На следующей неделе около 12 000 участников должны были обсуждать вопросы гендерного равенства

Генсекретарь и государства-члены ООН приняли решение об изменениях в программе 64-и сессии комиссии по положению женщин из-за распространения коронавируса COVID-19 в мире. Об этом заявил вице-председатель комитета по информации ООН Олега Николенко в Facebook.

По его словам, на следующей неделе около 12 000 участников из разных уголков мира должны были обсуждать вопросы гендерного равенства.

"Из-за угрозы распространения вируса генеральный секретарь и государства-члены ООН приняли решение свести программу работы до одного формального заседания с участием постоянных представительств", - отметил Николенко.

Все параллельные мероприятия отменены.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
  • Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине ограничительные меры из-за COVID-19 будут вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных.

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Арина Толина
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