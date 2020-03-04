Коронавирус. В ООН ограничили работу сессии одной из комиссий

Генсекретарь и государства-члены ООН приняли решение об изменениях в программе 64-и сессии комиссии по положению женщин из-за распространения коронавируса COVID-19 в мире. Об этом заявил вице-председатель комитета по информации ООН Олега Николенко в Facebook.
По его словам, на следующей неделе около 12 000 участников из разных уголков мира должны были обсуждать вопросы гендерного равенства.
"Из-за угрозы распространения вируса генеральный секретарь и государства-члены ООН приняли решение свести программу работы до одного формального заседания с участием постоянных представительств", - отметил Николенко.
Все параллельные мероприятия отменены.
Читайте также: Коронавирус в Украине. Правительство рассказывает, что нужно знать о COVID-19