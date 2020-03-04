Коронавирус. В ООН ограничили работу сессии одной из комиссий

Фото: ЕРА

Генсекретарь и государства-члены ООН приняли решение об изменениях в программе 64-и сессии комиссии по положению женщин из-за распространения коронавируса COVID-19 в мире. Об этом заявил вице-председатель комитета по информации ООН Олега Николенко в Facebook.

По его словам, на следующей неделе около 12 000 участников из разных уголков мира должны были обсуждать вопросы гендерного равенства.

"Из-за угрозы распространения вируса генеральный секретарь и государства-члены ООН приняли решение свести программу работы до одного формального заседания с участием постоянных представительств", - отметил Николенко.

Все параллельные мероприятия отменены.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила , что в Украине ограничительные меры из-за COVID-19 будут вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных.

Читайте также: Коронавирус в Украине. Правительство рассказывает, что нужно знать о COVID-19