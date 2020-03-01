Коронавирус. В штате Вашингтон ввели режим ЧС

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В американском штате Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового распространения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте губернатора Джея Инсли .

Отмечается, что режим ЧС позволит "получить ресурсы, в которых нуждаются власти".

Вашингтон стал первым из штатов США, где власти ввели режим ЧС из-за коронавируса.

По словам губернатора, жители штата "могут быть уверены, что мы серьезно относимся к этой угрозе и работаем в сотрудничестве с нашими партнерами в области здравоохранения".

Режим ЧС даст возможность руководству штата запрашивать у федеральных властей дополнительные средства и привлекать к выполнению различных задач Нацгвардию страны.

29 февраля смертельный случай был зафиксирован в штате Вашингтон (в округе Кинг).

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

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