Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В США число зараженных за день приблизилось к пиковому показателю

Коронавирус. В США число зараженных за день приблизилось к пиковому показателю - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
24.06.2020, 20:45

В Соединенных Штатах зарегистрирован третий результат по количеству заболевших за день за все время эпидемии коронавируса

Ежедневный показатель новых случаев COVID-19 в США достиг 34 700, вплотную приблизившись к отметке в 34 800 случаев, зафиксированных 9 апреля – в первый месяц эпидемии. Об этом свидетельствует последняя статистика, опубликованная Университетом медицины имени Джона Хопкинса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За 23 июня в США официально подтверждено 34 700 новых случаев заражения коронавирусом. Больше количество зараженных фиксировалось в США только дважды 9 апреля (34 800 зарегистрированных новых случаев) и также 24 апреля (36 400).

Также отмечается, что пять штатов южной части США установили рекорды ежедневной заболеваемости, среди которых Аризона, Калифорния, Миссисипи, Невада, Техас.

Всего в Соединенных Штатах зафиксировано 2 348 000 случаев заболевания COVID-19, более 121 200 человек умерли, более 647 500 выздоровели.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на 24 июня в мире зарегистрировано 9 422 664 случая коронавируса, из них 481 433 летальных. Выздоровели 5 092 575 пациентов.

Читайте также: В Британии встревожены долгосрочными последствиями у переболевших коронавирусом

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 