Коронавирус. В США число зараженных за день приблизилось к пиковому показателю

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Ежедневный показатель новых случаев COVID-19 в США достиг 34 700, вплотную приблизившись к отметке в 34 800 случаев, зафиксированных 9 апреля – в первый месяц эпидемии. Об этом свидетельствует последняя статистика, опубликованная Университетом медицины имени Джона Хопкинса.

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За 23 июня в США официально подтверждено 34 700 новых случаев заражения коронавирусом. Больше количество зараженных фиксировалось в США только дважды 9 апреля (34 800 зарегистрированных новых случаев) и также 24 апреля (36 400).

Также отмечается, что пять штатов южной части США установили рекорды ежедневной заболеваемости, среди которых Аризона, Калифорния, Миссисипи, Невада, Техас.

Всего в Соединенных Штатах зафиксировано 2 348 000 случаев заболевания COVID-19, более 121 200 человек умерли, более 647 500 выздоровели.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на 24 июня в мире зарегистрировано 9 422 664 случая коронавируса, из них 481 433 летальных. Выздоровели 5 092 575 пациентов.

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