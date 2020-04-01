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Коронавирус. В США количество зараженных превысило 200 000

Коронавирус. В США количество зараженных превысило 200 000 - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
01.04.2020, 22:57

В США количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило 200 000 случаев

В Соединенных Штатах Америки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 200 000. Соответствующие данные публикует Worldometers.

По состоянию на 22:00, в США зарегистрировано 209 105 человек, заболевших COVID-19. Умерли 4658 пациентов, выздоровели 8805.

Самая сложная ситуация сохраняется в Нью-Йорке, где подтверждено 83 712 случаев заражения и скончался 1941 человек.

В мире второе место по количеству лабораторно подтвержденных случаев заболевания находится Италия, где COVID-19 диагностирован у 110 574 человек. В Италии умерли 13 155 заболевших.

  • В Украине по состоянию на 22:00 1 апреля зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, зафиксировано 20 летальных случаев. 13 человек выздоровели.
  • Сегодня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрйесус заявил, что он "глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением" коронавирусной инфекции. 
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Наталия Медведева
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