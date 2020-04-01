Коронавирус. В США количество зараженных превысило 200 000

В Соединенных Штатах Америки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 200 000. Соответствующие данные публикует Worldometers.
По состоянию на 22:00, в США зарегистрировано 209 105 человек, заболевших COVID-19. Умерли 4658 пациентов, выздоровели 8805.
Самая сложная ситуация сохраняется в Нью-Йорке, где подтверждено 83 712 случаев заражения и скончался 1941 человек.
В мире второе место по количеству лабораторно подтвержденных случаев заболевания находится Италия, где COVID-19 диагностирован у 110 574 человек. В Италии умерли 13 155 заболевших.
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