Коронавирус. В США количество зараженных превысило 200 000

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В Соединенных Штатах Америки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 200 000. Соответствующие данные публикует Worldometers.

По состоянию на 22:00, в США зарегистрировано 209 105 человек, заболевших COVID-19. Умерли 4658 пациентов, выздоровели 8805.

Самая сложная ситуация сохраняется в Нью-Йорке, где подтверждено 83 712 случаев заражения и скончался 1941 человек.

В мире второе место по количеству лабораторно подтвержденных случаев заболевания находится Италия, где COVID-19 диагностирован у 110 574 человек. В Италии умерли 13 155 заболевших.

В Украине по состоянию на 22:00 1 апреля зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, зафиксировано 20 летальных случаев. 13 человек выздоровели.

Сегодня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрйесус заявил , что он "глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением" коронавирусной инфекции.

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