Коронавирус. В США выбросили дефектные аппараты ИВЛ от России

Российские аппараты ИВЛ, которые Кремль прислал в коробках "Из России с любовью", так и не были ни разу использованы в США

В США утилизировали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые весной им поставила Россия. Об этом сообщили в Федеральном агентстве США по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA), передает Buzzfeed News.

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В издании отмечают, что речь идет об аппаратах "Авента-М", которые Кремль поставил в коробках с надписью "Из России с любовью" по запросу президента США Дональда Трампа. Они так ни разу и не были использованы, а теперь, по сути, выброшены на помойку, пишет источник.

Когда именно их утилизировали, неизвестно. В мае FEMA сообщало, что разместило ИВЛ на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси после того, как стало известно о технических проблемах с ними.

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Отмечается, что для аппаратов требовалось электрическое напряжение, несовместимое с системой США. Их нельзя было использовать без адаптера, которого не было в больницах.

В мае несколько таких же моделей загорелись в российских больницах, в результате чего шесть человек погибли, а правительство приостановило их производство, пишут в издании.

В апреле 45 аппаратов ИВЛ были доставлены в США из России в рамках "гуманитарной помощи", за которую в мае Госдеп США получил от России счет на сумму $659 283.

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Марк Сировой

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