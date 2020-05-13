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В США не будут использовать российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

В США не будут использовать российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах - Фото
Российские аппараты ИВЛ Авента (Фото - скриншот из видео upztv, Youtube)
13.05.2020, 08:13

Из-за возможного возгорания аппаратов ИВЛ российского производства штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси вернули их Федеральному агентству по ЧС США

В США не будут использовать аппараты искусственной вентиляции легких, поставленные из России для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези, сообщает DW.

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Штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, в которые российские аппараты ИВЛ "Авента-М" уже были поставлены, возвращают их FEMA. Причиной возврата послужили пожары в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, по предварительной версии возникшие из-за возгорания аппаратов этой модели. В пожарах погибли шестеро человек.

По словам Монтези, российские аппараты ИВЛ еще не были распределены по больницам, а находились в резерве. Они были возвращены FEMA до окончания расследования пожаров в России и проверки аппаратов производителем.

  • 45 аппаратов ИВЛ были доставлены в США из России в рамках "гуманитарной помощи", за которую в мае Госдеп США получил от России счет на сумму $659 283.
  • На утро 13 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 342 345 человек, 292 893 умерли, 1 602 441 выздоровели.

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Денис Юдин
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